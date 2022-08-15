Москва, , 12:48 — REGNUM Более 160 украинских националистов из состава 63-й механизированной бригады уничтожены в результате действий российской авиации в Херсонской области. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 августа на брифинге.

Су-24 в небе над Петрозаводском Глеб Кашкин © ИА REGNUM

Он уточнил, что авиация ВКС России нанесла удар по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах села Белогорка и посёлка Лозовое в Херсонской области.

«Потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов», — сказал Конашенков.

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