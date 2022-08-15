На орбиту выведен 70-й космический аппарат с комплектующими из Обнинска
Обнинск, Калужская область, 15 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Обнинское научно производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области изготовило детали системы терморегулирования и энергообеспечения для иранского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Хайям». Спутник, запущенный с космодрома Байконур, стал семидесятым космическим аппаратом, выведенным на орбиту, с комплектующими обнинского предприятия. Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.
Спутник оснащен ультралегкими каркасами солнечных батарей, радиаторами и панелями системы терморегулирования, созданными на предприятии Обнинска. Батареи обеспечат качественное электроснабжение аппарата и стабильный тепловой режим работы бортовой аппаратуры. Благодаря использованию композиционных материалов и усовершенствованной технологии сборки удалось значительно снизить вес при сохранении прочностных характеристик конструкций. Так, радиатор системы терморегулирования стал легче на 10% по сравнению с предыдущими аналогами. Вес квадратного метра каркаса солнечных батарей составил порядка 400 г.
Облегчить аппарат позволило использование особых обнинских панелей терморегулирования, которые наряду с функцией поддержания стабильного температурного режима одновременно выполняют функцию корпуса спутника.
ОНПП «Технология» более 40 лет обеспечивает космическую отрасль высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов. Только за 2021 год предприятие произвело более 250 высокотехнологичных изделий для ракет-носителей, аппаратов для межпланетных и околоземных исследований, многоразового космического корабля «Орёл».