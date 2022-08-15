Обнинск, Калужская область, 15 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Обнинское научно производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области изготовило детали системы терморегулирования и энергообеспечения для иранского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Хайям». Спутник, запущенный с космодрома Байконур, стал семидесятым космическим аппаратом, выведенным на орбиту, с комплектующими обнинского предприятия. Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Пресс-служба ОНПП «Технология» На околоземной орбите

Спутник оснащен ультралегкими каркасами солнечных батарей, радиаторами и панелями системы терморегулирования, созданными на предприятии Обнинска. Батареи обеспечат качественное электроснабжение аппарата и стабильный тепловой режим работы бортовой аппаратуры. Благодаря использованию композиционных материалов и усовершенствованной технологии сборки удалось значительно снизить вес при сохранении прочностных характеристик конструкций. Так, радиатор системы терморегулирования стал легче на 10% по сравнению с предыдущими аналогами. Вес квадратного метра каркаса солнечных батарей составил порядка 400 г.

Облегчить аппарат позволило использование особых обнинских панелей терморегулирования, которые наряду с функцией поддержания стабильного температурного режима одновременно выполняют функцию корпуса спутника.

«Космический аппарат «Хайям» — проект, имеющий важное значение для взаимодействия России и Ирана в космической сфере… Инженерные и технические решения, примененные специалистами «Технологии» при реализации иранского проекта, подтвердили свою надежность в ходе эксплуатации отечественных спутников серии «Арктика», «Канопус» и других. Наше предприятие продолжит развитие в этом направлении — в 2022 году запланирован рост объемов наукоемкой продукции, выпускаемой для российской космонавтики, на 30%», — отметил Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» более 40 лет обеспечивает космическую отрасль высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов. Только за 2021 год предприятие произвело более 250 высокотехнологичных изделий для ракет-носителей, аппаратов для межпланетных и околоземных исследований, многоразового космического корабля «Орёл».