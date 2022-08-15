Хакасия, 15 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшую выявлен 551 случай COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM 15 августа в республиканском управлении Роспотребнадзора, это в 2,2 раза выше уровня предыдущей недели.

ИА REGNUM Маски

По данным ведомства, жители заражаются после посещения массового скопления людей (40%), в семейных очагах (39,1%), по месту работы (15,5%). На завозные случаи приходится 5,4%.

Максимальные показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастных группах старше 65 лет и 50-64 года.

В связи с ростом заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует гражданам «придерживаться базовых мер предосторожности» — носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами. Также ведомство призывает граждан проходить ревакцинацию против COVID-19 раз в полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 89 397.