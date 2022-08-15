Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. «Наказывайте преступников вместо того, чтобы опекать их». Именно с этим посланием лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон обратился 14 августа к избирателям перед сентябрьскими выборами в риксдаг, передает телеканал SVT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Традиционную политику пряника, пряника и еще раз пряника по отношению к преступникам необходимо сломить», — заявил лидер третьей по числу мандатов партии в риксдаге.

В своем выступлении в Сёльвесборге Йимми Окессон затронул всё: от цен на топливо до социального обеспечения в Швеции. Но именно в рамках политики по борьбе с преступностью его заявления были самыми многочисленными и в то же время самыми острыми, пишут журналисты.

«Необходимо прекратить заигрывания со злостными преступниками», — сказал политик.