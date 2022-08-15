Верхняя Тура, Свердловская область, , 12:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области провело проверку по факту гибели пациента в больнице Верхней Туры. Выявлены нарушения клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи, сообщили журналистам в ведомстве.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

По факту выявленных нарушений главному врачу больницы Верхней Туры поручено принять решения, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи. Кроме того, главврач должен применить меры дисциплинарного взыскания к работникам, допустившим нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в уральской больнице в марте. Мужчина скончался в приёмном покое. Медицинской помощи он ожидал около двух недель.

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