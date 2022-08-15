Москва, 15 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Вооружённые сил (ВС) РФ уничтожили ударами высокоточного оружия свыше 260 украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что на Соледарском направлении было ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады вооружённых формирований Украины, а в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области — выведены из строя две тяговые электроподстанции.

Кроме того, официальный представитель минобороны указал, что ударом по позициям 66-й механизированной бригады киевских боевиков было ликвидировано более 70% личного состава 3-го батальона и уточнил, что в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ составили свыше 160 нацистов.

При этом он добавил, что также в Харьковской области было уничтожено свыше 100 и ранено более 50 наёмников из Польши и Германии, воевавших на стороне киевского режима.

Как сообщало, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил трёх руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины.