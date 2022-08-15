Москва, 15 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Мультсериал «Простоквашино» получит эпизод, посвящённый финансовой грамотности. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте Минфина 15 августа.

Цитата из м/с «Возвращение в Простоквашино». Реж. Михаил Солошенко. 2017. Россия Жители Простоквашино

«Новый эпизод популярного мультсериала «Простоквашино» под названием «Золотая карта» расскажет зрителям, как герои сталкиваются с вопросами грамотного обращения с финансами», — сказано в объявлении. Эпизод выйдет в российских кинотеатрах в рамках сборника «СоюзКиноМульт» 18 августа 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, триллер «Вышка» возглавил кинопрокат России в прошедший уик-энд. Картина режиссёра Скотта Манна сумела собрать в кинотеатрах 27,3 млн рублей.