Симферополь, , 12:44 — REGNUM Трёхлетний ребёнок получил травмы, упав с эскалатора в одном из торговых центров Симферополя, сообщили 15 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю. По факту происшествия проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».

Эскалатор Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что 13 августа женщина с двумя сыновьями в возрасте девяти и трёх с половиной лет находилась в торговом центре. Женщина отвлеклась, и в этот момент младший сын выбежал из отдела магазина на площадку эскалатора. Мальчик оказался на подвижной части эскалатора, его затянуло поручнем и он через него упал на первый этаж.

Ребёнка госпитализировали, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик продолжает лечение в больнице, его жизни угрозы нет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.