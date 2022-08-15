Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. 134 дня — именно столько потребовалось, чтобы сформировать правительство Швеции после выборов 2018 года. Именно поэтому на этих сентябрьских выборах в риксдаг парламентские партии показывают свою умеренность, когда речь заходит о красных линиях. Об этом 14 августа в эфире телеканала SVT заявила политолог Йенни Мадестам.

Holger.Ellgaard Три короны, национальный символ Швеции

Красные линии. Это выражение обычно используется в шведской политике для описания мнения или позиции, по которой партия не готова пойти на компромисс. Для «Либералов» это, среди прочего, касалось степени, в которой партия может сотрудничать со «Шведскими демократами», для Левых вопрос крутился вокруг введения рыночной арендной платы в новостройках.

«Теперь это выражение несколько потеряло свою актуальность после исключительной ситуации 2018 года», — считает Мадестам.

Хотя, если не красных, то разделительных линий сегодня в шведской политике хватает сполна. И у левой, и у правой правительственных альтернатив есть расхождения по вопросам сотрудничества между партиями внутри того или иного блока.