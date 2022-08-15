Тбилиси, 15 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии за шесть месяцев 2022 года составил $10,2 млрд, что на 35,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 15 августа на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в отчётном периоде составил $3,01 млрд, что на 36,3% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 34,8% и составил $7,1 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии достиг почти $4 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 39,2%.

Стоит отметить, что по итогам пяти месяцев 2022 года общий товарооборот Грузии составил $6,9 млрд, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 37%. Отрицательный баланс был около $2,7 млрд или 39,5% внешнеторгового оборота.