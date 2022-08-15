Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) 14 августа объявила об «общенациональном наступлении на криминал», который, среди прочих мер, должен быть наказан за вовлечение в свою деятельность несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал SVT.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Мы не потерпим, чтобы двенадцатилетние дети стояли на шухере, когда преступники торгуют наркотиками», — громко заявила Андерссон.

На пресс-конференции в Гётеборге премьер-министр выдвинула несколько предложений по прекращению стрельб: увеличение тюремных сроков, криминализация вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, расширение полномочий правоохранителей.

«Стрельба на улице превратилась в эпидемию, которая угрожает многому из того, что мы любим в Швеции: сплоченности, общности, доверию», — подчеркнула лидер Социал-демократов.