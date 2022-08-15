Москва, 15 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков, подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом 15 августа сообщила её адвокат Мария Благоволина.

УГМК Бриттни Грайнер

«Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда», — приводит слова Благоволиной «РИА Новости Спорт».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В феврале 2022 года её задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив у неё наркосодержащую жидкость.