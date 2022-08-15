Тюмень, , 12:41 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировали 104 выздоровевших и 12 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 15 августа региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 15 августа коронавирус выявили у 344 тюменцев. Это на 103 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 августа коронавирус выявили у 197 827 человек, выздоровели 190 728 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).

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