Грозный, 15 августа 2022, 12:41 — REGNUM Первый президент Чечни Ахмат Кадыров очень хорошо разбирался в людях, он практически после первой встречи сумел увидеть в президенте РФ Владимире Путине именно того человека, который сможет вытащить Чечню из пропасти, в которую её толкали международные террористы. Он не ошибся, об этом свидетельствует сегодня мирная, расцветающая Чечня. Такое мнение высказал глава республики Рамзан Кадыров.
Напомним, в 2000 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмата Кадырова главой администрации Чеченской Республики. В октябре 2003 года его избрали первым президентом Чечни. Во время торжеств по случаю Дня Победы 9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.