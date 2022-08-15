Грозный, 15 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Первый президент Чечни Ахмат Кадыров очень хорошо разбирался в людях, он практически после первой встречи сумел увидеть в президенте РФ Владимире Путине именно того человека, который сможет вытащить Чечню из пропасти, в которую её толкали международные террористы. Он не ошибся, об этом свидетельствует сегодня мирная, расцветающая Чечня. Такое мнение высказал глава республики Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Ахмат Кадыров получает государственную награду от Владимира Путина. 2001

«Первый президент Чеченской Республики Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров знал, что президенту России Владимиру Путину можно и нужно доверять и быть с ним открытым. Ахмат-Хаджи очень хорошо разбирался в людях и после практически первого контакта уже видел, что из себя представляет тот или иной человек. Он чётко увидел в президенте России не врага чеченского народа, а, наоборот, человека, который хочет помочь нации выкарабкаться из той пропасти, в которую наш народ вогнали ваххабиты, террористы и бандиты из более чем 50 государств», — написал Рамзан Кадыров 15 августа в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2000 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмата Кадырова главой администрации Чеченской Республики. В октябре 2003 года его избрали первым президентом Чечни. Во время торжеств по случаю Дня Победы 9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.