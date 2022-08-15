Москва, 15 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Корпорация Apple потребовала от видеосервиса Rutube скрыть контент государственных российских СМИ в iOS-приложении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Hdlost.com Apple

Представители видеосервиса рассказали, что Apple предложила решить проблему модерации приложения двумя способами — сделать его доступным только для российских пользователей или удалить контент СМИ, которые финансируются государством.

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