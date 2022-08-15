Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Партия Умеренных хочет снизить налоги для граждан Швеции с низким и средним доходом, а также ввести соцвыплаты для длительно безработных, которые все же находят свою нишу на рынке труда. Об этом 14 августа заявил лидер партии Ульф Кристерссон, пишет газета Aftonbladet.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

Предложения являются частью пакета реформ, который лидер оппозиции Кристерссон хочет реализовать, если он победит на осенних выборах и сформирует следующее правительство Швеции.

«Это последовательная политика для тех, кто работает, для тех, кто работал, и для всех тех, кто еще начнет работать», — дал понять Кристерссон в своей летней речи.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состояться 11 сентября. За власть борются нынешняя премьер-министр Магдалена Андерссон, возглавляющая левый блок, и лидер правой оппозиции Ульф Кристерссон.

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