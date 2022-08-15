Берлин, 15 августа 2022, 12:39 — REGNUM Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал ранее жителей России поддерживать Киев и выступить против спецоперации.
Другой читатель под ником rrnsne2Nr написал, что с самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия.
Зелениской должен обратиться к своим соотечественникам и в частности к «азовцам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации, заключили читатели.
Напомним, ранее бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа — Стив Кортес, в своей статье для издания Newsweek написал, что Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу и из-за этого страны Запада начинают от него уставать.
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