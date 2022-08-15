Берлин, 15 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал ранее жителей России поддерживать Киев и выступить против спецоперации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», — написал пользователь под ником zw9s.

Другой читатель под ником rrnsne2Nr написал, что с самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия.

«Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной», — отметил Arno42.

Зеленский должен обратиться к своим соотечественникам и в частности к «азовцам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации, заключили читатели.

Напомним, ранее бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа — Стив Кортес в своей статье для издания Newsweek написал, что Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, и из-за этого страны Запада начинают от него уставать.

Читайте также: Newsweek: Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу