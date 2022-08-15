Ульяновск, 15 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области последние трое суток примерно на одном уровне сохраняется количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Новых жертв пандемии нет. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 15 августа, всего в Ульяновской области официально выявлено 205 677 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12, 13 и 14 августа подтверждено соответственно 121, 119 и 117 случаев инфицирования SARS-Co-V-2.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 674 человек, доля выздоровевших составляет 97,08%. С августа ежедневно вылечиваются не менее 20 пациентов, в том числе 13 и 14 августа выписаны соответственно 35 и 32 человека.

Что касается госпитализаций, то 14 августа направлены в ковид-стационары пятеро больных, 13 августа попали в больницы четверо пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет с 7 августа. Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4726 ковидных больных.

Напомним, что всплеск заболеваемости ковидом начался в августе, максимальный показатель с начала лета достигнут 11 августа, когда было подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM , что количество проведённых лабораторных исследований на коронавирус достигло 2 217 165, в том числе за последнюю неделю (с 6 по 12 августа) сделано 10 765 лабораторных тестов.