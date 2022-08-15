Брянск, , 12:50 — REGNUM Два несовершеннолетних водителя мототранспортных средств без прав управления погибли в результате ДТП в Брянской области, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным регионального ГИБДД, 13 августа около 02:00 в Карачевском районе 16-летний водитель мопеда Alpha наехал на остановившийся впереди спортбайк LF200GY-3B под управлением 15-летнего подростка. Старший водитель скончался от травм на месте.

В селе Каташин 14 августа около 12:45 на улице Молодёжной 15-летняя девочка-водитель скутера Suzuki при повороте направо въехала в электроопору. От полученных травм она скончалась, её 15-летняя пассажирка госпитализирована с перелом бедра.

В обоих случаях водители находились без мотошлемов и защитной экипировки, прав на управление транспортными средствами подростки не имели.