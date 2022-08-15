Улан-Удэ, , 12:39 — REGNUM В Бурятию в связи с ростом заболеваемости COVID-19 возвращается масочный режим. Решение принято на заседании регионального оперштаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Масочный режим Sev.gov.ru

Обязательное ношение масок вводится в медицинских организациях, социальных учреждениях, при посещении аптек и общественных мест, а также в общественом транспорте.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в республике начала ухудшаться с конца июля. Показатели суточного прирост с 18-20 в 20-х числах июля подскочили до 180-200 в последние дни.

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