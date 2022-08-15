Воронеж, , 12:37 — REGNUM Жители нескольких улиц центральной части Воронежа остались без света из-за технологического нарушения на подстанции 15 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причиной отключения света на ряде улиц Ленинского района областного центра, как уточняется, стало технологическое нарушение в работе подстанции 110 кВ Центральная.

«Пока две оперативно-выездных бригады работают на месте нарушения, городская диспетчерская служба переводит потребителей на резервное питание», — уточнили в мэрии.

По информации администрации города, восстановить электроснабжение потребителей полностью планируется в ближайшее время.

Как сообщало ИА, в конце июля из-за аварии без света остались окраина и пригородные районы Благовещенска.