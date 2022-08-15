Воронеж, 15 августа 2022, 12:37 — REGNUM Жители нескольких улиц центральной части Воронежа остались без света из-за технологического нарушения на подстанции 15 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.
Причиной отключения света на ряде улиц Ленинского района областного центра, как уточняется, стало технологическое нарушение в работе подстанции 110 кВ Центральная.
По информации администрации города, восстановить электроснабжение потребителей полностью планируется в ближайшее время.
Как сообщало ИА, в конце июля из-за аварии без света остались окраина и пригородные районы Благовещенска.