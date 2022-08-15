Стокгольм, 15 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В минувшие выходные тяжеловесы шведской политики произнесли свои традиционные летний речи. Это означает, что предвыборная кампания в стране за власть в Русенбаде началась всерьез. Об этом в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Так, 13 августа ​​лидер Шведских демократов Йимми Окессон выступил в своем родном городе Сёльвесборге. А на следующий день убеждать избирателей в правильности своего видения Швеции пришлось лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону (Умеренные), а затем премьер-министру Магдалене Андерссон (Социал-демократы), пишет Кнутсон.

«Поскольку до дня выборов осталось всего четыре недели, предвыборная кампания, таким образом, началась всерьез и по-настоящему. Основываясь на летних выступлениях в эти выходные, можно также сделать выводы о том, как главные партии хотят провести эту избирательную кампанию. То, на какие конфликты они пойдут, а каких — хотят избежать», — заключил журналист.