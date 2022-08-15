Сеул, 15 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. 16 августа американский предприниматель и соучредитель Microsoft Билл Гейтс выступит в Национальном собрании (парламенте) Южной Кореи с докладом на тему международного сотрудничества в области инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

OnInnovation Билл Гейтс

Сообщается, что в 10:00 по местному времени представитель США встретится со спикером парламента Южной Кореи Ким Джин Пхё, а в 10:40 — выступит с речью.

Ожидается, что в ходе своего выступления Гейтс призовет к сотрудничеству в сфере здравоохранения с целью реагирования на инфекционные заболевания, а также затронет тему сотрудничества с его фондом в сфере биотехнологий.

Сообщается, что южнокорейские законодатели намерены пригласить представителя США на ряд мероприятий, которые пройдут в Южной Корее в октябре и в ноябре, включая, Международный биосаммит.

Известно, что после выступления в Национальном собрании Билл Гейтс встретится с главой Южной Кореи Юн Сок Ёлем.