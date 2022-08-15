Стокгольм, , 13:12 — REGNUM После выборов в риксдаг 11 сентября в Швеции будет новое правительство. Сегодня в стране сформировались две четкие правительственные альтернативы, но у обоих есть схожие проблемы. По крайней мере, так считает профессор политологии Хенрик Экенгрен Оскарссон, который поделился своим мнением 15 августа в эфире телеканала SVT.

Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задача у [премьер-министра Швеции] Магдалены Андерссон примерно такая же, как и у [лидера оппозиции] Ульфа Кристерссона», — считает Оскарссон.

После выборов 2018 года прошло 134 дня, прежде чем Швеция получила новое правительство. Теперь Оскарссон считает, что осень вполне может быть таким же турбулентным периодом для шведской политике.

Дело в том, что в левой правительственной альтернативе Андерссон придется сажать за стол переговоров левых и центристов, а лидеру правой оппозиции Крестерсссону будет необходимо решить вопрос сотрудничества со Шведскими демократами и не потерять поддержку либералов.