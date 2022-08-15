Пенза, 15 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Капитальный ремонт еще 31 школы проведут в Пензенской области. Работы намечены на 2024–2025 годы, заявил 15 августа глава региона Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

«Мы рассчитываем получить на 2024–2025 годы финансирование, за счёт которого сможем поставить ещё 31 школу на капитальный ремонт. С учётом того, что мы осуществляем и по своей программе ремонта школ — всё вместе это позволит достаточно хорошо «подтянуть» состояние зданий наших учебных заведений», — считает губернатор.

Мельниченко подчеркнул необходимость чётко планировать данную работу и последовательно действовать, не сбавляя темпов.

В 2022 году в регионе были опасения по поводу намеченного объёма ремонта школ. Глава области заключил, что опасения не подтвердились, образовательные учреждения уже входят в учебный процесс после капитального ремонта.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензе в 2022 году капитально отремонтируют школы №46 и №52, а также лицей №29 и гимназию №53.

Из федерального бюджета на ремонт и оснащение школ Пензенской области направлено в этом году более 583 млн рублей.

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