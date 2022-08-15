Херсон, Украина, 15 августа 2022, 12:33 — REGNUM Участники гуманитарной миссии «Единой России» продолжают работать в отдалённых и небольших селах Херсонской области. В ходе очередного выезда добровольцы передали продукты и комплекты для новорожденных в Доброселье, Правые Саги, Доброполье, Киевку и Долматовку. Всего людям доставили 800 продовольственных наборов. Вместе с продовольственной помощью, волонтеры гуманитарной миссии привозят лекарства, а также формируют перечень потребностей по каждому селу. Так, сейчас одним из главных вопросов, который задают люди помимо социальных выплат, является организация учебного процесса в школах.

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
ИА REGNUM
«Мы хотим, чтобы уроки быстрее начались. Посмотреть, какими будут новые учебники, что за программа нас ждет», — рассказали школьники из Скадовского района.

Помощь гуманитарной миссии «Единой России» не ограничивается обеспечением людей продуктами. В каждом населенном пункте идет проработка адресных форматов поддержки людей. Это медицинские консультации, эвакуация жителей для оперативного вмешательства в ведущие федеральные центры России, обеспечение лекарствами, содействие в поступлении в российские вузы и многое другое.

«Прошу списки нуждающихся из тех, кто лежачий или старенький одинокий, о ком позаботиться некому. Так работаем в населённых пунктах, где раздаём гуманитарную помощь. После забираю списки, и мы вместе с военно-гражданской администрацией, в частности, с департаментами соцзащиты или здравоохранения, начинаем отрабатывать их уже адресно. Спасибо ВГА Херсонской области за поддержку и содействие!» — отметил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич («Единая Россия»).