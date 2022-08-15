Херсон, 15 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Участники гуманитарной миссии «Единой России» продолжают работать в отдалённых и небольших селах Херсонской области. В ходе очередного выезда добровольцы передали продукты и комплекты для новорожденных в Доброселье, Правые Саги, Доброполье, Киевку и Долматовку. Всего людям доставили 800 продовольственных наборов. Вместе с продовольственной помощью, волонтеры гуманитарной миссии привозят лекарства, а также формируют перечень потребностей по каждому селу. Так, сейчас одним из главных вопросов, который задают люди помимо социальных выплат, является организация учебного процесса в школах.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

« Мы хотим, чтобы уроки быстрее начались. Посмотреть, какими будут новые учебники, что за программа нас ждет», — рассказали школьники из Скадовского района.

Помощь гуманитарной миссии «Единой России» не ограничивается обеспечением людей продуктами. В каждом населенном пункте идет проработка адресных форматов поддержки людей. Это медицинские консультации, эвакуация жителей для оперативного вмешательства в ведущие федеральные центры России, обеспечение лекарствами, содействие в поступлении в российские вузы и многое другое.