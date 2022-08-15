Стокгольм, , 13:09 — REGNUM По данным Пенитенциарной службы Швеции, ставка правительства страны на более суровые наказания и увеличение числа полицейских привели к росту числа заключенных. Это, в свою очередь, вылилось в резкое увеличение расходов на содержание всей пенитенциарной системы страны. Об этом 15 августа сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно последнему отчету Пенитенциарной службы Швеции, в 2025 году ведомству потребуется 1,7 млрд долларов США. Это вдвое больше, чем в 2014 году, когда эта цифра составляла 780 млн долларов.

«Это довольно резкое увеличение бюджета, но в то же время оно отражает сильное расширение всей работы по осуществлению наказаний и нашей деятельности в результате того, что у нас значительно больше заключенных», — заявил глава финансового департамента ведомства Бьорн Мирберг.

Бьорн Мирберг также считает, что число заключенных в будущем будет продолжать расти.