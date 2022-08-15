Москва, 15 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В период с 19 по 21 августа в посёлке Эгвекинот Чукотского автономного округа будет впервые развёрнута демонстрационная площадка VIII Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад форума «Армия-2017»

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МВТФ «Армия-2022» будет развёрнута на центральной площади посёлка. На ней представят вооружение береговых войск и экипировку морской пехоты Военно-Морского Флота. Также планируется, что будут показаны образцы новейшего стрелкового вооружения, военной и специальной техники, среди которых машины берегового ракетного комплекса «Бастион», аппаратура спутниковой навигации «Грот-М» и «Бриз», комплекты экипировки «Ратник» и «ОЗК-2», стрелковое вооружение, ручные противотанковые гранатомёты, снайперские винтовки и пистолеты.

Помимо этого, на форуме в Эгвекиноте пройдут спортивные состязания.

Эгвекинот входит в зону ответственности войск и сил на северо-востоке России и находится на расстоянии более 2000 километров от Петропавловска-Камчатского.

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Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия форума «Армия-2022» пройдут с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, а также более чем в 30 субъектах России.

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