Канберра, 15 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Телеканал Sky News 15 августа сообщил, что бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался комментировать разоблачения о том, что ранее он тайно присягнул, чтобы получить различные портфели в министерствах во время своего пребывания в должности главы федерального правительства.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Как передают журналисты, Моррисон заявил следующее: «Я не участвовал ни в какой повседневной политике после проигрыша на майских выборах». Отмечается, что никаких дальнейших комментариев не последовало, а бывший премьер-министр просто сослался на то, что он остается вне большой политики после победы лейбористов на выборах в мае текущего года.

Нынешний премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз уже обвинил Моррисона в «халтурном» поведении и управлении «секретным правительством».

«Я не слышал, что он говорил», — заявил коротко Моррисон журналистам Sky News.