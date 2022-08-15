Москва, , 12:31 — REGNUM На сегодняшний день клинические исследования российского препарата против коронавируса SARS-CoV-2 «Мир-19» закончены, и он может уже в конце августа выйти на рынок. Об этом 15 августа рассказала журналистам глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они уже закончились. Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению. В настоящее время эта работа идет, это позволяет надеяться, что в конце августа выйдет на рынок», — сказала она в ответ на вопрос о том, как проходят клинические исследования названного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 25 273 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.