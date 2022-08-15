Москва, 15 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Импорт из Китая в Россию показывает устойчивый рост. Тому есть несколько предпосылок, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор логистической компании ООО «РФК Групп» Максим Чепов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Учет товара

«Во-первых, курс валют по отношению к рублю выгоден импортерам. Если резких скачков курсов не будет, то рост импорта продолжится.

Во-вторых, стоимость морского фрахта из Китая в РФ стабилизировалась летом и даже показала некоторое снижение. Однако, есть вероятность, что, начиная с осени, стоимость доставки начнет рост.

В силу увеличения импортных грузопотоков доставка из Китая по железной дороге через Забайкальск, а также через Казахстан и Монголию испытывает трудности с пропускной способностью.

В результате цена доставки по железной дороге увеличилась по сравнению со стоимостью на конец весны текущего года. Как правило, в такой ситуации грузопоток начинает рост также при доставке морем, как следствие, увеличивая стоимость доставки морским транспортом.

В-третьих, меры правительства РФ по обнулению таможенных пошлин на большое количество товаров также оказывает положительное воздействие на импортные грузопотоки.

Таможенные пошлины на ряд товаров были отменены временно до 30 сентября 2022, но есть вероятность, что обнуление пошлин будет продлено.

В целом, российские предприятия постепенно адаптируются к невозможности работы с европейскими поставщиками и переориентируются на азиатских контрагентов», — поснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом увеличилась доля импорта в оптовой торговле продуктами, одеждой, коммуникационным и информационным оборудованием.

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