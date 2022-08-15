Баку, , 12:31 — REGNUM Уровень Каспийского моря за последние 20 лет упал на два метра, что создало угрозу для работы тепловой электростанции «Шимал» в азербайджанском посёлке Шувелан. Об этом15 августа сообщает агентство Report со ссылкой на пресс-службу компании «Азерэнержи».

Каспийское море Funtema.ru

По данным журналистов, понижение уровня моря создаёт проблемы при заборе воды для охлаждения. Станцию, которая даёт 40% электроэнергии Баку, планировали закрыть, но решили построить эстакаду, которая позволит забирать воду в новых местах.

«Процесс строительства новой эстакады осуществляется по сменному принципу работы, — сообщили в компании. — Ранее было успешно осуществлено строительство новой эстакады и водонасосной станции в связи с электростанцией «Сумгайыт», что дало свои положительные результаты».

Сообщается, что длина новой эстакады будет 540 метров. Температура воды, которую можно будет забирать при её помощи, на 2,6°С ниже. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2023 года.