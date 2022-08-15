Тверь, , 12:30 — REGNUM Бывший руководитель одного из лесничеств Тверской области предстанет перед судом по обвинению в получении взяток в крупном размере. О завершения расследования сообщили 15 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Дело расследовалось по материалам, предоставленным УЭБиПК УМВД России по Тверской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как считает следствие, с сентября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемый получил взятки на сумму 380 тысяч рублей от арендаторов лесных участков «за совершение действий в пользу данных организации, а равно за общее покровительство».

В рамках уголовного дела было допрошено более 40 свидетелей, проведены очные ставки между обвиняемым и свидетелями, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе следственных действий. При этом сам обвиняемый своей вины в ходе предварительного следствия не признал.

Сейчас материалы дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции, которые подозреваются в получении взятки в миллион рублей.