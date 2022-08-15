Пермь, , 12:29 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин лично контролирует расследование обстоятельств смерти шестилетнего ребёнка в Пермском крае, сообщает 15 августа телеграм-канал «Следком».

Уголовное дело

Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина подробного доклада о ходе установления обстоятельств безвестного исчезновения девочки и проведённом комплексе следственных действий. Также глава СК России поручил проверить все версии расследования смерти ребёнка, в том числе криминального характера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестилетняя жительница посёлка Верхнечусовские Городки ушла вечером 12 августа в магазин и не вернулась домой. На поиски ребёнка были брошены силы силовиков, волонтеров. В ночь на 15 августа тело девочки обнаружили в пожарном колодце с водой.

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