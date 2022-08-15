Канберра, 15 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Сенатор от Национальной партии Австралии Бриджит Маккензи 15 августа заявила в эфире радиостанции ABC, что потрясшие всю страну разоблачения о том, что бывший премьер-министр Скотт Моррисон в тайне взял на себя некие дополнительные полномочия и принес присягу, являются «абсолютно беспрецедентными».

The White House Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Я думаю, что эти разоблачения действительно ставят под сомнение нашу вестминстерскую систему правления, те условности, которые лежат в основе нашего доверия и уверенности в нашей парламентской системе», — заявила сенатор.

Напомним, что Национальная партия является частью «Коалиции», которую Моррисон повел на выборы в мае этого года и проиграл.

Маккензи также отметила, что она сама была членом кабинета министров Австралии и ей не известны примеры, когда кто-либо получал федеральные полномочия в тайне от общественности.