Москва, 15 августа 2022, 12:29 — REGNUM Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Алексей Морозов назначен внештатным советником заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Новое служебное удостоверение президенту КХЛ вручил его наставник и теперь руководитель Дмитрий Чернышенко.
Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов назначен внештатным советником заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. На новом посту ему предстоит помогать в решении вопросов, касающихся развития государственно-частного партнерства в социальной сфере, в том числе в области спорта, а также содействовать в реализации национальных проектов.
Победитель «Лидеров России» признается, что предложение занять должность внештатного советника было неожиданным: «Это было очень неожиданно и приятно. Постараюсь принести максимум пользы, надеюсь, что мой спортивный и управленческий опыт мне в этом поможет».
Алексея Морозова и его наставника связывает многолетняя совместная работа в системе Континентальной хоккейной лиги. В 2014–2020 годах Дмитрий Чернышенко возглавлял КХЛ, и именно он пригласил известного хоккеиста стать управляющим директором Молодежной хоккейной лиги.
Управленческий тандем уже приступил к новому этапу совместной работы, при этом, как подчеркивает Алексей Морозов, определенный вектор усилий по-прежнему будет направлен на развитие Континентальной хоккейной лиги.
Победителя «Лидеров России» и его наставника сегодня объединяют не только профессиональные задачи в сфере государственного управления, но и настоящая преданность хоккею. «Мы плотно общаемся по рабочим вопросам, но только этим дело не ограничивается. Мы с Дмитрием Николаевичем встречаемся и на тренировках — он находится в отличной форме и неплохо играет в хоккей», — считает Алексей Морозов.
Алексей Морозов хорошо известен любителям российского спорта. С казанским «Ак Барсом» он становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В седьмом матче финала плей-офф сезона 2008/2009 забил «золотой» гол в ворота ярославского «Локомотива» и принёс «Ак Барсу» победу в первом чемпионате КХЛ, став самым ценным игроком турнира. В составе сборной России завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Нагано и дважды выиграл чемпионат мира (2008, 2009 года).
В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Морозов участвовал в треке «Государственное управление», по итогам суперфинала вошел в число 106 победителей.