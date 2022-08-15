Москва, 15 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Алексей Морозов назначен внештатным советником заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Новое служебное удостоверение президенту КХЛ вручил его наставник и теперь руководитель Дмитрий Чернышенко.

АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Чернышенко и Алексей Морозов

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов назначен внештатным советником заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. На новом посту ему предстоит помогать в решении вопросов, касающихся развития государственно-частного партнерства в социальной сфере, в том числе в области спорта, а также содействовать в реализации национальных проектов.

«Алексея Морозова будем привлекать как эксперта и единомышленника по развитию российского спорта в непростых условиях санкционного давления. Убежден, что его опыт игрока и управленца поможет отечественной спортивной отрасли выйти на новый уровень развития», − отметил Дмитрий Чернышенко.

Победитель «Лидеров России» признается, что предложение занять должность внештатного советника было неожиданным: «Это было очень неожиданно и приятно. Постараюсь принести максимум пользы, надеюсь, что мой спортивный и управленческий опыт мне в этом поможет».

Алексея Морозова и его наставника связывает многолетняя совместная работа в системе Континентальной хоккейной лиги. В 2014–2020 годах Дмитрий Чернышенко возглавлял КХЛ, и именно он пригласил известного хоккеиста стать управляющим директором Молодежной хоккейной лиги.

«Алексея Морозова я знаю много лет. Он был капитаном нашей сборной, когда в Квебеке в год 100-летия хоккея Россия выиграла чемпионат мира, обыграв Канаду. В 2010 году он был нашим знаменосцем на Олимпийских играх. В период руководства КХЛ я пригласил его на пост президента Молодежной хоккейной лиги, так как он был талантливым игроком, который стремился развиваться еще и в области менеджмента, − отметил Дмитрий Чернышенко, − Мне нравится его основательный подход к делу, спортивная дисциплина: Алексей чётко и в срок выполнял поставленные задачи. Он всегда, даже в зрелом возрасте, был готов учиться и идти вперед. Если чего-то не знал, то руки не опускал, а шел и досконально разбирался в вопросе. Работая в Молодёжной хоккейной лиге, Морозов раскрыл себя как талантливый управленец, приобрел необходимый опыт реализации различных проектов, в решении порой кризисных ситуаций, которые требовали оперативного вмешательства. Его спортивная закалка и готовность к диалогу, обмену мнениями позволяет оставаться авторитетом среди игроков, тренеров и болельщиков. Сегодня КХЛ четко придерживается своей стратегии развития. В нашей стране хоккей и игры Лиги очень популярны среди болельщиков».

«Я многому научился, работая под началом Дмитрия Николаевича, и серьёзно прокачал свои менеджерские навыки. Сейчас он уже два года работает на посту заместителя Председателя Правительства России, поэтому от взаимодействия с ним ожидаю получить интересный опыт государственной деятельности и новые экспертные компетенции», − отметил Алексей Морозов.

Управленческий тандем уже приступил к новому этапу совместной работы, при этом, как подчеркивает Алексей Морозов, определенный вектор усилий по-прежнему будет направлен на развитие Континентальной хоккейной лиги.

Победителя «Лидеров России» и его наставника сегодня объединяют не только профессиональные задачи в сфере государственного управления, но и настоящая преданность хоккею. «Мы плотно общаемся по рабочим вопросам, но только этим дело не ограничивается. Мы с Дмитрием Николаевичем встречаемся и на тренировках — он находится в отличной форме и неплохо играет в хоккей», — считает Алексей Морозов.

Алексей Морозов хорошо известен любителям российского спорта. С казанским «Ак Барсом» он становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В седьмом матче финала плей-офф сезона 2008/2009 забил «золотой» гол в ворота ярославского «Локомотива» и принёс «Ак Барсу» победу в первом чемпионате КХЛ, став самым ценным игроком турнира. В составе сборной России завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Нагано и дважды выиграл чемпионат мира (2008, 2009 года).

В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Морозов участвовал в треке «Государственное управление», по итогам суперфинала вошел в число 106 победителей.