Киев, , 12:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил трёх руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины. Об этом 15 августа сообщают украинские СМИ.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

По информации украинских журналистов, Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях Украины.

Около месяца назад киевский президент отправил в отставку руководителей управлений СБУ в Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях.