Киев, 15 августа 2022, 12:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил трёх руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины. Об этом 15 августа сообщают украинские СМИ.
По информации украинских журналистов, Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях Украины.
Около месяца назад киевский президент отправил в отставку руководителей управлений СБУ в Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях.