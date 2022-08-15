Канберра, , 12:32 — REGNUM За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 27 человек. Об этом 15 августа написала газета The Guardian.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, — 15. Более 3 600 человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

Шесть смертей приходятся на самый населенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там за сутки было выявлено еще свыше 5,4 тыс. зараженных вирусом. Свыше 2,1 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

Четыре летальных исхода приходятся на штат Южная Австралия, где за сутки было выявлено свыше 1,1 тыс. новых зараженных.

В Западной Австралии за сутки скончались два человека. Ни одного нового случая смерти от COVID-19 не было зафиксировано на Северной территории, Австралийской столичной территории, в Тасмании и Квинсленде.