Чебоксары, , 12:27 — REGNUM К резонансному вопросу о строительстве общежитий-небоскрёбов в микрорайоне Университет в Чебоксарах подключилась столичная прокуратура. Надзорное ведомство опротестовало постановление администрации города в части предоставления разрешения об изменении этажности двух студенческих общежитий с 5-ти до 13 и 16 этажей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ (есть в распоряжении редакции).

Проект студенческих общежитий https://zakupki.gov.ru/

Прокуратура рассмотрела обращение, поступившее из аппарата приволжского полпреда Игоря Комарова, по поводу строительства двух студенческих общежитий в микрорайоне Университет в Чебоксарах. В ответе за подписью заместителя прокурора города Чебоксары Эльвиры Столяровой сообщается, что участок под строительство общежитий «расположен в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» (О-2), но «градостроительным регламентом зоны О-2 Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа не предусмотрен вид разрешённого использования «Общежитие».

«При таких обстоятельствах п. 3 постановления администрации г. Чебоксары от 06.06.2022 № 2025 «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства», в соответствии с которым предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства — «Комплекс студенческих общежитий с блоком обслуживания «ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова» в части изменения предельной этажности здания корпуса № 1 с 5 до 13 этажей, корпуса № 2 с 5 до 16 этажей не соответствует требованиям градостроительного законодательства, в связи с чем на данное постановление принесён протест», — говорится в ответе Эльвиры Столяровой.

Акт прокурорского реагирования передан на рассмотрение.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Чувашии Алексей Якушевич уточнил, что ведомство опротестовало постановление администрации Чебоксар в части предоставления разрешения об изменении этажности двух общежитий с 5 до 13 и 16 этажей. Правоохранители считают, что на данном земельном участке можно строить объекты социального назначения и обслуживания, в том числе общежития, «только до пяти этажей».

«Постановление о самом строительстве общежитий не опротестовано. Но если хотят построить объекты большей этажности [выше пяти этажей], то сначала должны решить вопрос об изменении категории земли», — поясняет Алексей Якушевич.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее инициативная группа микрорайона Университет в Чебоксарах обратилась к приволжскому полпреду Игорю Комарову с просьбой проверить законность строительства общежитий и изменение этажности корпусов. Также обращения направлены в другие федеральные структуры, в том числе в Госдуму и правительство России. Активисты подчёркивают, что при необходимости готовы выйти в суд.