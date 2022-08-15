Якутск, 15 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Якутске во время ремонта с главной площади города на время убрали памятник Владимиру Ленину, и теперь некоторые горожане предлагают не возвращать его на место. Одно из таких мнений опубликовал в своём телеграм-канале бывший руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации Якутии Василий Амбросьев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Ленину в Севастополе

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«Как-то совсем не хочется, чтобы в центре снова на постаменте стояла фигура Ленина. Современный облик никак не вяжется с архаичными памятниками. Сумели же в Ленске подвинуть аналогичный памятник в сторону, освободив центральную площадь», — пишет подписчик, мнение которого транслировал Василий Амбросьев.

Политолог Андрей Данилов отметил, что реконструкция памятника Ленину вызвала всплеск бурления мнений в Якутии.

«Считаю, что заявления в стиле «город похорошел без Ленина», «можно не возвращать» — это политический дебилизм. Многие граждане не задумываются, что идут по скользкой дорожке, об которую могут споткнуться и разбить себе нос, дальше которого они не видят», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Владимир Ленин стоял у истоков создания не только ЯАССР, но и у создания современного государства Российской Федерации, правопреемницы СССР.

«Для сторонников любого спектра политической палитры в Якутии, будь он крайне справа или слева, Ленин — положительный герой, кроме, конечно, монархистов и запрещённых в РФ нацистов. Однако подобные мнения транслируют люди, занимавшие видные посты в руководстве республики. И это всего лишь один аспект, другой аспект банально финансовый. Деньги выделены, и работа должна быть осуществлена, если конечно среди тех, кто высказывает подобное мнение, нет заинтересованных лиц, которые хотят «освоить бюджет», — также пояснил Андрей Данилов.

Он уверен, что население республики очень тепло относится к основателям и к Владимиру Ленину и обратил внимание на то, что в Якутии есть памятник «белогвардейцам», «которые творили лютый ад над жителями республики». В высказывании мнений о ненужности памятника Ленину на главной площади Якутска Андрей Данилов видит попытку пересмотреть историю, однако он полагает, что большинство якутян выступят против такого решения и не допустят перенос изменения места для установки монумента.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ленину в Якутске отправили на реконструкцию. Монумент намерены обновить, нанести на него защитное покрытие и вернуть на место.