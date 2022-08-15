Мельбурн, Австралия, , 13:00 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 15 августа, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз сказал, что он в восторге от того, что компания Moderna решила построить завод по производству вакцин в Мельбурне. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

«То, что Moderna обосновалась здесь, является демонстрацией веры в Австралию, в нашу страну», — сказал он.

Альбаниз отметил, что наличие завода по производству вакцин даст Австралии больше ресурсов, а также больше медицинских товаров.

«Это вопрос, который касается не только здоровья граждан, не только науки, но и национальной безопасности. Речь идет о том, чтобы мы могли постоять за себя в будущем, и я думаю, что это особенно важно», — добавил политик.