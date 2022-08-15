Газа, Палестина, 15 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Туннель палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа уничтожен израильскими военными. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«ЦАХАЛ обнаружил и нейтрализовал террористический туннель с двумя маршрутами, принадлежащими террористической организации ХАМАС, прорытый из северной части сектора Газа в сторону израильской территории», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что разрушенный туннель не преодолел подземный сенсорный барьер, который был построен недавно для того, чтобы отделить территорию сектора Газа от Израиля, а потому не был угрозой для расположенных на границе израильских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что открывший стрельбу по автобусу у стены Плача в Иерусалиме был задержан.