Канберра, 15 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. 15 августа действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил на пресс-конференции, что он расследует, как его предшественнику Скотту Моррисону удалось тайно получить дополнительные портфели во время своего пребывания на посту премьер-министра страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Австралийцы знали во время предвыборной кампании, что я руковожу теневым правительством … Чего они не знали, так это того, что Скотт Моррисон руководил секретным правительством, секретным правительством, чья деятельность оставалась для всех в тени», — заявил премьер-министр на пресс-конференции.

Альбаниз также объявил, что он разговаривал с секретарем офиса премьер-министра и кабинета министров Австралии. За юридическими советами в офисе Моррисона обратятся к генеральному солиситору по поводу законности тайных министерских полномочий Моррисона.

«Сегодня днем ​мне проведут полный брифинг», — сказал Альбаниз.