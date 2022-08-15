Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Продюсер сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Джой рассказала, получит ли проект продолжение. Об этом сообщило издание Deadline 15 августа.

Долорес Цитата из к/ф «Мир дикого запада (3-й сезон)». реж Джонатан Нолан. 2020. США

По словам Джой, она вместе со сценаристом Джонатаном Ноланом планирует снять пятый сезон: «Джона и я всегда представляли определённый финал, которого мы надеемся достичь. Мы не совсем ещё достигли его». В то же время официальная информация о продлении шоу пока что отсутствует.

Напомним, четвёртый сезон «Мира Дикого Запада» вышел 26 июня 2022 года. К своим ролям в сериале вернулись Эван Рейчел Вуд, Тэндиве Ньютон, Эд Харрис и другие.

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