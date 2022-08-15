Вашингтон, 15 августа 2022, 12:26 — REGNUM Продюсер сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Джой рассказала, получит ли проект продолжение. Об этом сообщило издание Deadline 15 августа.
По словам Джой, она вместе со сценаристом Джонатаном Ноланом планирует снять пятый сезон: «Джона и я всегда представляли определённый финал, которого мы надеемся достичь. Мы не совсем ещё достигли его». В то же время официальная информация о продлении шоу пока что отсутствует.
Напомним, четвёртый сезон «Мира Дикого Запада» вышел 26 июня 2022 года. К своим ролям в сериале вернулись Эван Рейчел Вуд, Тэндиве Ньютон, Эд Харрис и другие.
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