Вашингтон, 15 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Продюсер сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Джой рассказала, получит ли проект продолжение. Об этом сообщило издание Deadline 15 августа.

Цитата из к/ф «Мир дикого запада (3-й сезон)». реж Джонатан Нолан. 2020. США Долорес

По словам Джой, она вместе со сценаристом Джонатаном Ноланом планирует снять пятый сезон: «Джона и я всегда представляли определённый финал, которого мы надеемся достичь. Мы не совсем ещё достигли его». В то же время официальная информация о продлении шоу пока что отсутствует.

Напомним, четвёртый сезон «Мира Дикого Запада» вышел 26 июня 2022 года. К своим ролям в сериале вернулись Эван Рейчел Вуд, Тэндиве Ньютон, Эд Харрис и другие.