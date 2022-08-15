Магас, 15 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В правительстве Ингушетии произошли кадровые изменения — назначен новый заместитель председателя правительства. Должность вице-премьера заняла Эсет Бокова, которая до этого в течение четырех лет возглавляла министерство образования и науки региона. На этом посту она сменила вице-премьера Марьям Амриеву, сообщили 15 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

Флаг Ингушетии

Согласно указу главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, Эсет Бокова будет совмещать работу на посту вице-премьера и министра образования. На новой должности она будет курировать здравоохранение, культуру и образование, а также работу ФОМС, ФСС, госархива, военкомата, ЗАГСа, управления культурного наследия при правительстве РИ, археологического центра.

Об Эсет Боковой известно, что ей 49 лет. Она уроженка села Сагопши Малгобекского района ЧИАССР. С отличием окончила Чеченский государственный университет по специальности «Химия», а затем окончила аспирантуру на кафедре общей психологии и педагогики в Астраханском госуниверситете.